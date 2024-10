ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବାରୁ ଚାଲିଗଲା ଚାକିରି | ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା | ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଶୈଳୀ ପସନ୍ଦ ନଆସିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏସିଡ ପକାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି | ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ପୁଲିସରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି | କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି କମ୍ପାନି |

This is serious. @DgpKarnataka @CMofKarnataka @DKShivakumar . This person is threatening to throw acid on my wife's face for her choice of clothes. Please take immediate action against this person to prevent any incident from happening. pic.twitter.com/N6fxS59Kqm