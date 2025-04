ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଓଡିଶାର ଲିଙ୍କ୍ । ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଲୁଚିଥିଲେ ୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ପୋଡଜଳା ଏବଂ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ହିନ୍ଦୁ ବାପପୁଅ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପରେ ସେମାନେ ଓଡିଶା ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଲୁଚିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

#WATCH | Odisha | Six persons have been detained from their hideout in Jharsuguda. They were involved in the arson and rioting cases in Jafrabad and Betbona villages in Samserganj, Jangipur Police District in Murshidabad, and had escaped to Odisha after the incident. Their… https://t.co/lOgOMozVHS pic.twitter.com/WGbpsZE1TM