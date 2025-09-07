ମୁଜାଫରନଗର: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଜାଫରନଗରରେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଇଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମୁଜାଫରନଗରର ଖାଲାପାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କିଡୱାଇ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗୟୁର ତାଙ୍କ ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ଆରଜୁଙ୍କ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବାପା ନିଜେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ବଖାଣିଥିଲେ।
ପୁଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବାପା କହିଥିଲେ, ‘ମୁଁ ଝିଅ ଆରଜୁର ବିବାହ ଦେଓବନ୍ଦରେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି। ଅନେକ ବୁଝାଇବା ସତ୍ତ୍ବେ ଝିଅ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ଏହାପରେ ଝିଅର ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ନେଇ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ରାଗରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଝିଅର ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲି।’
ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ପୁଲିସ ଝିଅ ହତ୍ୟାକରୀ ବାପା ଗୟୁରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।