ପିପିଲି: କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଉପକଣ୍ଠ ସିଫା ନିକଟରେ ଜଣେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣକାଣ୍ଡିକୁ ପୁରୀ ପୁଲିସ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର କରିଛି।
ପିପିଲି ପୁଲିସ ଉତ୍ତରା ନିକଟରେ କିନ୍ନର ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବୈଷୟିକ ଗୁପ୍ତଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପିପିଲି ଆଇଆଇସି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣ କାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିପିଲି ଆଇଆଇସି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପିଏସ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଦଳକୁ ଦେଖି କୃଷ୍ଣ କାଣ୍ଡି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏବଂ ପୁଲିସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କଲା। ସେ ପୁଲିସ ଦଳ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଏହାର କଡ଼ାଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ପିପିଲି ଆଇଆଇସି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଣ୍ଡିର ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ପୁଲିସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପିପିଲି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏସସିବି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Hockey: ହକି ପ୍ରୋଲିଗ୍: ଆରମ୍ଭରୁ ଝୁଣ୍ଟିଲା ଭାରତ
ପୁଲିସ କହିଛି, କୃଷ୍ଣ କାଣ୍ଡି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗଦାରୁପାସା ଅଞ୍ଚଳର ଧରମୁ କାଣ୍ଡିର ପୁଅ। ତା ନାମରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଅନେକ ଛିନତାଇ ମାମଲା ରହିଛି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।