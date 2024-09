ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଡୋମ୍ବିଭଲିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଫଳ ବିକ୍ରେତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଠେଲାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗରେ ପରିସ୍ରା କରୁଥିବା ଏବଂ ପରେ ହାତ ନଧୋଇ ଫଳ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଆଧାର କରି ଉକ୍ତ ଫଳ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ୨୦ବର୍ଷ ବୟସ ଅଲି ଖାନ ଡୋମ୍ବିଭଲିର ନିଲଜେ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଠେଲାରେ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ଯୁବକଙ୍କ ଏଭଳି କାମ ଦେଖି ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଠେଲା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ ଅଲି ଖାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଲି ଖାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

📍Thane, Dombivli

A Muslim fruit vendor caught keeping a urine pouch in his cart, using it & selling fruits with same hands.

An official of Manpada police station said that the 20-year-old fruit seller identified as Ali Khan. The video is from Nilje area. Case registered. pic.twitter.com/UGv2mgIcUa