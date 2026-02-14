ବଡ଼ବିଲ: ଗତ ଜାନୁଆରି ୧୯ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବଡ଼ବିଲ ଶାଖାରେ ହୋଇଥିବା ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ଆଉ ୨ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବଡ଼ବିଲ ପୁଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ବିହାରର ରାଜଧାନୀ ପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଣିଥିବା ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଗିରଫ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବିହାରର ବନାରସ ଜିଲ୍ଲା, ଭଗବାନପୁର ଥାନା, ଆସୋଈ ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଶୱାନ (୩୮) ଓ ପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ନଗର ଭୂପତିପୁର ଗ୍ରାମର ନବୀନ କୁମାର ଯାଦବ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସୁନାହାର , ଗୋଟିଏ ସୁନାମୁଦି, ୨ ଟି ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ଜବତ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।
ସନ୍ତୋଷ ନାମରେ ବିହାରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଚୋରି, ଲୁଟ, ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ ପରି ୮ ଟି ସଂଗୀନ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ନବୀନ ନାମରେ ୨ ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ବିଲ ବାଟା ଛକ ଠାରୁ ବଙ୍ଗଳା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନ୍ ରିକ୍ରେସନ କରି, ଚଲାଇବା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Trade: କପାଚାଷୀ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ରାହୁଲଙ୍କ ସମାଲୋଚନା
ଏହି ଲୁଟ ଘରଣାରେ ଗତ ଜାନୁଆରି ୨୪ ତାରିଖ ତାରିଖରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଧlନବାଦରୁ କୁନାଲ ରାଜ ବର୍ମା ଓ ରାଜ କୁମାର ସିଂକୁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୁଲିସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥି ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୨୮୦ ଗ୍ରାମ ଓଜନର ସୁନା, ୨ ଟି ସ୍କୋର୍ପିଓ ଗାଡି, ୪ଟି ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ଜବଦ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ୨୭ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଅଭିରଞ୍ଜନ କୁମାରକୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହିତ ଏକ ପଲସର୍ ବାଇକ ଜବଦ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ଫେବ୍ରୁଆରି ୧ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସିପୁ କୁମାରକୁ ଟାଙ୍କୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।