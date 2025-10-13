ଗୋରଖପୁର: କଥାରେ ଅଛି ପ୍ରେମ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଯେ ହୁଏ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି; ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ସହିତ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ଜଣେ ୧୬ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ସହିତ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଫେରାର୍ ହୋଇଥିବା କିଶୋରଙ୍କ ମାଆ ପୁଅର ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।
କିଶୋରଙ୍କ ମାଆ ବବିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ୧୬ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସଂପର୍କୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ରଖି କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପରସ୍ପରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରାୟତଃ ଗିଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କିଶୋରଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲେ।
କିଶୋରର ମାଆଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଅନେକ ଥର ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଘଟଣାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ, ମହିଳା ଜଣକ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଘରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଅଛି।
ଏହି ମାମଲାରେ ଗୋରଖପୁର ପୁଲିସ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏସପି ସିଟି ଅଭିନବ ତ୍ୟାଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୁଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୁଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଫେରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।