ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ନିଶା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ତେଣୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରମାନେ ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ଭିଡିଓ ଓ ରିଲ୍ସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥାଆନ୍ତି। ଏହି ରିଲକ୍ସ ଓ ଭିଡିଓ କରିବା ନିଶା ସମୟସମୟରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ନେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ।

ନିକଟରେ ଏମିତି ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବଙ୍କୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ୟୁଟୁବ୍ୟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପୁଲିସ ଓ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଛନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ @ trainwalebhaiya ଏକ୍ସରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିବା ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୁଲଜାର ଶେଖ ଲାଲଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ରେଲ‌ୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାମ ହେତୁ ରେଳ ଚକା ଧାରଣାରୁ ତଳକୁ ଖସି ପାରେ। ଯେଉଁକାରଣରୁ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ।

This is Mr Gulzar Sheikh from Lalgopalganj, UP who puts random things Infront of trains for YouTube Money, He is putting lives of 1000s of passengers in danger.

Strict action should be taken against him, @RailwayNorthern @rpfnr_ @drm_lko Sharing all the information Below👇 pic.twitter.com/g8ZipUdbL6

— Trains of India (@trainwalebhaiya) July 31, 2024