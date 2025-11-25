ଭଦ୍ରକ: ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କିଛି ଅଛି କହି ବାହା ହୋଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ବାହାଘର ପରେ ଘର ହେବ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବୋଲି କହି ବାହାଘର ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡକାଇ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ବାମୀ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ । ସବୁ ସତ ଜାଣିବା ପରେ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ।
ଭଦ୍ରକ ଧୁଷୁରୀ ଥାନା ଅଧୀନ କୋଠାର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବତୀ ଲୁଣିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପରେ ସ୍ଵାମୀ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ଆଣିଥିଲେ ସ୍ବାମୀ । ଅନେକ ଲୋକ ଉଧାର ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେହିମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ନେଇ ଧୁଷୁରୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ବାମୀ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ । ଏ ନେଇ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହୋଇ ଭଦ୍ରକ ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ।
