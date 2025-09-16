ଚଣ୍ଡିଖୋଲ: ଆଜି ସକାଳେ ସିନେମା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାରଟି ରାସ୍ତା କଡରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ଉପରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରାକେଶ ମହାନ୍ତି ନିଜ କାର ଯୋଗେ କୌଣସି କାମରେ କଟକ ଯାଇ ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଆଜି ସକାଳେ ଜାରକା ଅଭିମୁଖେ ଫେରୁଥିଲେ। ତେବେ କାର ଚଳାଉଥିବା ରାକେଶ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେତୁ କାରଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଖସିଯାଇ ଏକ ଗଛରେ ଝୁଲିପଡିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରାକେଶଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟିନଥିଲା।

Advertisment

ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହି ରାଜପଥ ଦେଇ ଏକ ୧୬ ଚକିଆ ଟ୍ରକ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କାରଟି ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖି ଟ୍ରକ ଚାଳକ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ତାହାକୁ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ଟ୍ରକଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ତେବେ ଲଗାତର ଭାବେ ତିନି ତିନିଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କେହି ଆହତ ହୋଇ ନଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତିନିଟି ଗାଡିକୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । 