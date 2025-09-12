କଟକ: ଜାତୀୟ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶାର (NLUO)ର ଦ୍ୱାଦଶ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ କ୍ୟାମ୍ପସର ଆମ୍ଫିଥିଏଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ | ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ବାବଦରେ ଆଜି ଏନଏଲଓୟୁର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ବେଦ କୁମାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷିଆ ସମନ୍ୱିତ ବିଏ ଏଲଏଲବି (ଅନର୍ସ) ଏବଂ ବିବିଏ ଏଲଏଲବି(ଅନର୍ସ)ର ୧୬୮ ଜଣ ସ୍ନାତକଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ୪୨ ଜଣ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଲଏଲଏମ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ୩ଙ୍କୁ ପିଏଚଡି ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ, ୫ ଜଣ ବିଏ ଆଇନ (ଅନର୍ସ) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ୧୪ ଜଣ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ଏନଏଲଓୟୁର କୁଳାଧିପତି ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ସମାରୋହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ଏକାଡେମୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଅନିରୁଦ୍ଧ ବୋଷ ଯୋଗଦେବେ। ଶିକ୍ଷାଗତ ସଫଳତା ସହିତ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୁର୍ବଳ ଆୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ମେଧାବୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୧୮,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମେଧାବୀ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଏହାର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଜାରି ରଖିଛି।
ଆଇନ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରେ, ଏହି ବର୍ଷ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଗରୁ ୫୮ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଶନ ଦିଆଯାଇଥିଲା | ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MHRD) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏନଆଇଆରଏଫରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଙ୍କିଂରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଗତି ଆଣିଛି। ସମସ୍ତ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ସରକାରୀ, ଘରୋଇ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ) ମଧ୍ୟରେ ଏନଏଲଓୟୁର ରାଙ୍କିଂ ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୨୬ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୧୫ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଭାରତର ୨୭ଟି ଜାତୀୟ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।