କଟକ: ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ସଂଗଠନର ଆବାହକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଟ୍ରିବୁନାଲଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ‘ପିକନିକ ଭ୍ରମଣ ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆନ୍ତରୀଣ (ଇଣ୍ଟରିମ୍) ରାୟ ଜାରି କରିବାକୁ ଦାବି ଉଠିଛି।
ଟ୍ରିବୁନାଲ ଗସ୍ତ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ
ସଂଗଠନର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରିରୁ ୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଦିନିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଟ୍ରିବୁନାଲ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ରହଣି ମେ ଫେୟାର ହୋଟେଲରେ ହେବା ଓ ହୀରାକୁଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ, ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିବୁନାଲ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଏପରି ବ୍ୟୟବହୁଳ ଗସ୍ତ ରାଜ୍ୟର କରଦାତାଙ୍କ ଟଙ୍କାର ଅପଚୟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।
ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡିଶାର ଜୀବନରେଖା ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଲଢେଇକୁ ଗ୍ରାମରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରଦାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାରବାଟୀ-କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରିବୁନାଲ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ସୂଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେ ବିଧାନସଭାରେ ମହାନଦୀର ଜଳପ୍ରବାହ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲଢିବେ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି।ଅନ୍ୟପଟେ, ଆଡ଼ଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପିତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ “ପ୍ରଣୟର ମଙ୍ଗଳିକ” ମତାମତକୁ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାବି କରିଛି।
ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା
- ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦ ଓ ତଳସ୍ରୋତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଉ
- କଲମା ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିକଟରେ ଜଳ ଅବରୋଧ ରୋକିବା
- ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ଆଦେଶ ଜାରି କରି ଜଳପ୍ରବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା
ଆଗାମୀ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
କଟକ ସହ କନକତୋରା ଓ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ପାରାଦୀପ, ବାଙ୍କୀ ଓ କୋଣାର୍କ ସମେତ ଦଶରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛି।