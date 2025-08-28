ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମର ପୋଡମପେଟା ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗା ଓଲଟି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଡଙ୍ଗାରେ ସମୁଦାୟ ୭ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବସିଥିଲେ। ଡଙ୍ଗା ଓଲଟିବାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬ ଜଣ ପହଁରି ପହଁରି କୂଳକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ। ନିଖୋଜ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜଣକ ହେଲେ ଏଙ୍ଗ.କାଳେୟା।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଜେି ସକାଳୁ ୭ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଡ଼ଙ୍ଗାରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଚାନକ ଡଙ୍ଗାଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ୬ ଜଣ ମିଳି ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଖୋଜ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ।