ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର: ଜିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢଉ କରାଯାଇ ୧୦ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ ହେବା ସହ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡି ସହିତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଜିଲା ଅବକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରଭାସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଦୁଅପଡା ଗ୍ରାମରୁ ନିକଟରୁ ୧୦୩ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର
ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବେପାରୀ କାଦୁଅପଡା ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବେପାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋଟଋଲଣ କରାଯାଇଛି । ବ୍ରାଉନସୁଗାରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୧୦ଲକ୍ଷ ୯୦ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜିଲା ଅବକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଢଉରେ ଏସ ଆଇ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦଳାଇ, ସଦର ଓଆଇସି ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ,ଏଏସଆଇ ପିନାକିରଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟ, ଶ୍ରୀଧର ସିଂ, ସବିତା ନାୟକ, ସୁକାନ୍ତ ମାଝି, ଅନୁରାଗ ସୁର୍ଯ୍ୟ ବଂଶୀ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ ।