ବାଲିଗୁଡ଼ା (ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ): କନ୍ଧମାଳଜିଲ୍ଲାବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ ମହିଳା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତୋଳିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି।
ଗୋଛାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଦିଗାଳ ମଧ୍ୟହ୍ଣ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବାକୁ ଭାବିଥିଲେ। ଏଥି ପାଇଁ ସେ ନିଜ ବାଡ଼ିରୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ନଥିଲେ। ଗଛରୁ ତୋଳିବା ସମୟରେ ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଓ ଛାତିରେ କିଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚନ୍ଦରାଳାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଜୀବନ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି। ମାତ୍ର କେଇ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଚାଲି ଯାଇପାରେ। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ଆପଣ ଯେତେ ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ ପଛେ, ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଓ କେମିତି ଆସିବ, ସେକଥା ଜାଣି ପାରିବେ ନାହିଁ।
ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା
ଖବରପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସମ୍ବିତ୍ ସ୍ବାଇଁ ପହଁଚି ଶବ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୋଚ୍ଛାପଡ଼ାରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
