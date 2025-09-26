ତେଲକୋଇ: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ତେଲକୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ମଫସଲ ଗାଁର ଯୁବକ ଓପିଏସସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକୁଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଲଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ ଓ ସଂଯୁକ୍ତା ନାୟକଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ରିଙ୍କୁ ନାୟକ ୩୩୩ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ସମାନତା, ଅକ୍ଷମ ଓ ଗରୀବଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ରାଇସୁଆଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜେଏନ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ବରର ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରେ +୨ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବରସ୍ଥିତ ଓୟୁଏଟିରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓ ଏମଏସସିରେ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବା ସହିତ ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଶ୍ରମ ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କନିଷ୍ଠ ଶ୍ରମ ନିୟୋଜନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

