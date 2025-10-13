ମାଲକାନଗିରି (ପ୍ରେମେନ୍ଦ୍ର ପରିଚ୍ଛା): ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାର ପାଖଞ୍ଜୁରରୁ ଏପରି ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା କି ଆଶା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର କାହାଣୀ। ଯେଉଁମାନେ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ମେହେନ୍ଦିରେ ହାତ ସଜାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀ ଦମ୍ପତି ପୁଲିସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥାନା ପରିସରରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜର ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଫେରିବାର ଏକ ନୂତନ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୁଷ ମାଓବାଦୀ ସାଗର ଡିର୍ଡୋ ଏବଂ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ସଚିଲା ମଣ୍ଡାବୀ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଇ ବନ୍ଧୁକର ଧରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମର ପଥରେ ଦୁହେଁ ବାହାରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଂଗଲରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଓ ପ୍ରେମରେ ପଡିବା। ପରେ ବିବାହ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପାଖାଞ୍ଜୁର ପୁଲିସ ଥାନା ପରିସରରେ ମଣ୍ଡପ ସଜାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ପୋଷ୍ଟକୁ ଫୁଲରେ ସଜାଇବା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ଢୋଲର ତାଳେତାଳେ ଉଭୟ ସାତ ଘେରା ବୁଲିଥିଲେ। ପୁରୋହିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ, ସାଗର ଏବଂ ସଚିଲା ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରିଥିଲେ।
ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ସାହସ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି।
ଏହି ବିବାହ କେବଳ ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମିଳନ ନୁହେଁ; ବରଂ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିଜୟ ଯାହା ସମାଜକୁ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏକ କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି। ଯେଉଁ ହାତ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲା ସେମାନେ ଏବେ ମାଳା ଧରିଥିଲେ। ବର ସାଗର ଏବଂ କନ୍ୟା ସଚିଲା ଏବେ ପୁଲିସ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ସେବାକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଲିସର ପଦକ୍ଷେପ ଏକ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ‘ଶାନ୍ତିର ପଥ ଗୁଳିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରେମରେ ଅଛି।’
Malkangiri