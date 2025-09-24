ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ସିଂ ଏବଂ ଚକ୍ରଧରପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନର ଅତିରିକ୍ତ ଡିଭିଜନାଲ ରେଳ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଟାଟାନଗର-ବାଦାମପାହାଡ଼ ରେଳ ରୁଟ୍ ଷ୍ଟେସନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ବହଳଦା ରୋଡ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳ ଜୋନର ମୁଖ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ୭ ଦଫା ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ବହଳଦା ରୋଡ ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ୍ (ଝରାଡିହି) ଷ୍ଟେସନର ଉପରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ପଦଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ। ଦାବିକୁ ସହାନୁଭୂତିପୂର୍ବକ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରେଳ ବିଭାଗ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲା ଯେ ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ରେଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ସହାନୁଭୂତିର ସହିତ ବିଚାର କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ତିନିଧି ଦଳକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ରେଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ସହାନୁଭୂତିର ସହିତ ବିଚାର କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ବହଳଦା ରୋଡ୍ ରେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ରାମଦାସ ମୁର୍ମୁ, ସମାଜସେବୀ ସୁପାଇ ମାର୍ଣ୍ଡି, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପ୍ରଭାକର ଦାସ, ଭଗବାନ ବାସ୍କେ, ସାମ୍ବାଦିକ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାଣ୍ଡିଲ, ଦିଲୀପ ଦାସ, ଆନନ୍ଦ ବାରିକ,ହାବଲୁ ଦାସ,ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ହେମ୍ବ୍ରମ,ରଜନୀ ବେହେରା, ବୀରସିଂହ ବାସ୍କେ,ଦାସମତ ହାଂସଦା, ସିଙ୍କୁ ହାଂସଦା, ଗଦାଧର ଦାସ, ଛୋଟୁ ମାର୍ଣ୍ଡି ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ମାହାତୋ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
Indian Railways | Mayurbhanj | rairangpur