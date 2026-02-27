ନବରଙ୍ଗପୁର (ସୁରେଶ ନାଇଡୁ): ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୨୫୮ଟି ଗ୍ରାମକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଦେଶ ସ୍ବାଧୀନତାର ୭ଦଶନ୍ଦି ପରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇବାରୁ ବଂଚିତ। ଏ ନେଇ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ବାଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ମାନବାଧୀକାର କର୍ମୀ ଅନୁପ ପାତ୍ର ଜାତୀୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିସନର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କମିସନ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ସେ ଉକ୍ତ ୨୫୮ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୧ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।
ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗର ଅଭାବ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାକୁ ସମୟାନୁସାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି ଦେଇ ପ୍ରାୟତଃ ଖଟିଆ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁହାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ରୋକାଯାଇପାରୁଥିବା କଷ୍ଟ ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଜୀବନ ଅଧିକାରର ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାର ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବା ସହ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ କାଦୁଅ ପଥରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ଝରଣା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ପାର ହୋଇଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ, ୨୦୦୯ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତା ସହ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଜୀବନଯାପନର ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଅନେକ ଗ୍ରାମ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଳୁନି। ଥିବା ସୌର ଆଲୋକ ଲାଗୁନି।
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ଅତ୍ୟାଚାର ନିବାରଣ) ଆଇନ: ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅବହେଳା କରି, ପ୍ରଶାସନ ସଂରକ୍ଷିତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଅପମାନ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ୧୯୯୩ର ଧାରା ୧୨ ଅନୁଯାୟୀ ମାନବାଧିକାରର କ୍ରମାଗତ ଉଲ୍ଲଂଘନ ସହିତ ଜଡିତ। ପ୍ରଭାବିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଯାହାକୁ ବିଶେଷ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅଧିକାରର ଆହୁରି ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ମାନ୍ୟବର କମିଶନଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ।
ଚିହ୍ନଟ ୨୫୮ଟି ଗ୍ରାମରେ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ, ସମୟସୀମାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ନଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ମୋବାଇଲ୍ ମେଡିକାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିବହନ ସମାଧାନ (ଯେପରିକି ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ) ନିୟୋଜିତ କରିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଅକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସୌର ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।