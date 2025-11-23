ଡାବୁଗାଁ: ଡାବୁଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୁଣ୍ଡିି ଗୁଡା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଏକର ଧାନ ଗଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ ଜଳି ଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀର ୮୦ ଭାଗ ଧାନ ନିଆଁରେ ପୋଡି ଯାଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ଶୁଣ୍ଡିିଗୁଡା ଗ୍ରାମର ହରେକୃଷ୍ଣ ବିଶୋଇ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି। 

ସୂଚନା ଅନୁଯାଇ ଶୁଣ୍ଡିିଗୁଡା ଗ୍ରାମର ହରେକୃଷ୍ଣ ବିଶୋଇ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଅଙ୍ଗିନଦୀ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଧାନ ଚାଷ କରି ଅମଳ ପରେ ତାକୁ ଜମିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧାନ ଗଦା କରି ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଏକର ଧାନ ଚାଷର ଧାନ ଗଦାରେ ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଖୋଲା ଜମିରେ ଧାନ ଗଦା ଥିବାରୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଆଁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀ ଧାନ ଗଦା ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇବାରୁ ଡାବୁଗାଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଧାନ ଗଦା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀର ୮୦ ଭାଗ ଧାନ ପୋଡି ଯାଇଥିଲା। 

ଗୋଟିଏ ଏକରର ପ୍ରାୟ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଧାନ ପୋଡି ଯିବା ପରେ ଚାଷୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡକ ପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରଜ କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ବିଶୋଇ କିଭଳି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଧାନ ଗଦା ରେ ନିଆଁ ଲାଗି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀ ଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବୀ କରିଛନ୍ତି।