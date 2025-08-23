ମୈଦଲପୁର: ନବରଙ୍ଗପୁରଜିଲ୍ଲା ମୈଦଲପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାକୁ ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଟ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧାରଣରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ- ମୈଦଲପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାବାଳିକା ଚଳିତ ମାସ ୭ ତାରିଖରେ ପରିବାର ସହ ଝଗଡା ହୋଇ କୁଆଡେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ୮ ତାରିଖରେ ଥାନାରେ ଝିଅ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସ୍ପି ମାର୍ଡକର ସନ୍ଦୀପ ସମ୍ପତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୈଦଲପୁର ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିପିନ କୁମାର କୁଲଦୀପ ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରି ଏ ଏସ୍ ଆଇ ଲୋକେଶ କୁମାର ଭୋଇ ଓ ଅନ୍ୟ ତିନି କର୍ମଚାରୀ ପଦୁମାନ ହରିଜନ,ପଦ୍ମ ଭତ୍ରା ଓ ନରେଶ ବିଶୋଇ ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ । ପରିଶେଷରେ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକ କରି ଗୁଜୁରାଟର ରାଜକୋଟ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ମୈଦଲପୁର ପୋଲିସ ଟିମ ଗୁଜୁରାଟ ଯାଇ ନାବାଳିକାକୁ ସୁସ୍ଥତାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୈଦଲପୁର ନେଇ ଆସିଥିଲେ । ଶନିବାର ଝିଅର ବାପାମା ଙ୍କୁ ଡାକି ଝିଅକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି । ମୈଦଲପର ପୋଲିସର ସଫଳତା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛନ୍ତି ।