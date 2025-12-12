ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ

ନବରଙ୍ଗପୁର

Mandei: ମଣ୍ଡେଇ ମୁଖ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଶୁଭାରମ୍ଭ

ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ମଣ୍ଡେଇ-୨୫ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହର ଉଠି ପଡୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡ.ମହେଶ୍ବର ସ୍ବାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିତ୍ବ କରିଥିଲେ।

Mondei procession
କଳାକାରଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ

ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଯୋଗଦେଇ ଲୋକକଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ , ଚାଳିଚଳଣୀଓ ଆସ୍ଥାକୁ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ଜନଅନ୍ଦୋଳନ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ମଣ୍ଡେଇ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

Mondei procession1
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ

ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ କହିଥିଲେ, ମକା ସହ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଢ଼େମସା ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ବିଶ୍ବରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକକଳା, ଲୋକବାଦ୍ୟ, ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ବଂଚାଇବା ଦାୟିତ୍ବ ଆମର।।

Mondei procession2
ସାଂସଦ, ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ମଣ୍ଡେଇ ଉତ୍ସବକୁ ମହାସମାରୋହର ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମୁନ୍ନା ଖାନ୍,ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଝୀ, ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ଓ ଝରିଗାଁ ବିଧାୟକ ନରସିଂ ଭତରା,ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁନୁ ନାୟକ।

Mondei procession3
ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟର ଝଲକ

ମଣ୍ଡେଇ ମହୋତ୍ସବରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରୁଥିଲେ।

Mondei procession4
ପାରଂପରିକ ବାତ୍ୟ

ମଣ୍ଡେଇ ମହୋତ୍ସବରେ ଆଦିବାସୀ କଳାକାରମାନେ ପାରଂପରିକ ବେଶରେ ନୃତ୍ୟ ଓ ବାଦ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା।

Mondei procession5
ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସ୍କ ଯାଏଁ ସାମିଲ

ଏହି ମହୋତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

Mondei procession6
କଣ୍ଢେଇ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ

କଳାକାରମାନେ ମଣ୍ଡେଇ ନୃତ୍ୟରେ କଣ୍ଢେଇ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।

