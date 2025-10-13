ମୈଦଲପୁର: ପ୍ରେମିକାକୁ ଗର୍ଭବତୀ କରି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ପରେ ପ୍ରେମିକର ପ୍ରତାରଣା ଘଟଣାରେ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁରଜିଲ୍ଲା ମୈଦଲପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ପ୍ରେମିକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ସୂଚନା ଥାଉକି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୈଦଲପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେରେଇ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଥାନା ଅମଲାଭଟା ଗ୍ରାମର ବୁଦୁରାମ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ।
ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲା । ୫ ଦିନ ତଳେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଏକ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ବିବାହ କରିବାକୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବୁଦୁରାମଙ୍କୁ କହିବାରୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଯୁବତୀ ମୈଦଲପୁର ଥାନାରେ ଗତ କାଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାରେ ମୈଦଲପୁର ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୁଦୁରାମ ମୁଦୁଲିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।