ନୟାଗଡ଼: ବିଶ୍ୱ ଏଡ଼ସ୍ ଦିବସ ଅବସରରେ ନୟାଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଅଗ୍ରଦୂତ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ବିଶାଳ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଡ଼ସ୍ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଓ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦୂର କରିବାକୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନୟାଗଡ଼ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଠାରୁ ରାଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା । କଲେଜର ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର ଧରି ରାଲିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼-ଖଣ୍ଡପଡା ଛକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ନାଟକରେ ଏଡ଼ସ୍ ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ, ଭ୍ରାନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା।
ତେବେ ନାଟକ ପରେ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରୀମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ, ନିଡଲ୍ନ ବାଣ୍ଟିବା, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଓ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ।