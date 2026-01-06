ବିଷମ କଟକ (ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବଳଭାଇ):ରାୟଗଡ଼ାଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଇକଡାକୁଲୁଗୁଡ଼ାସ୍ଥ ଉନ୍ନିତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଷର ଗତକାଲି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗରେ ଆସି ୪ଜଣ ଛାତ୍ର ନିଆଁରେ ପୋଡି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ଭାଗର ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ସମେତ ୫ଜଣ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଥି ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ନେଇ ବିଭାଗ ସ୍ୱଷ୍ଠ କରିଛି।
ଆଜି ସକାଳେ ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଭାବକମାନେ ବିଦ୍ୟଳୟରେ ପହଁଚି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ଅଭାବନି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବିଷମକଟକ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଁଚି ଉତ୍ୟକ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଛା କରିବା ସହ ଦୋଶି କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶତି ଦେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆୟତାଧିନ ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଷମକଟକ ଏସ୍ଡିପିଓ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଓରାମ୍, ମୁନିଗୁଡା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୌଦାମିନୀ ବେହେରା ଏବଂ ବିଷମକଟକ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ପହଁଚି କିପରି ୪ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ମେଡିକାଲରେ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସିତ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ବୟାନ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Weather In Odisha: ଆହୁରି ଥରାଇବ ଶୀତ! ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ
ଥିନର ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଲା ଛାତ୍ର
ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁଅ ଆହତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପର ମହଲାର ଏକ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟକୁ ଡାକି ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିନର ଢାଣି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଇଥିବା ଆହତ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ମୁନିଗୁଡା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମୁନିଗୁଡା ଏବଂ ବିଷମକଟକ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଆହତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମାଲା ରୁଜୁ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ଘଟଣାଟି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୁରୁତର ଛାତ୍ର ବିରାଜ ଟାକ୍ରିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରାୟଗଡା ପରେ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦିଆଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Paramvir Cheema Struggle: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ 'ବର୍ଡର-୨' ଅଭିନେତା ପରମବୀର ଚିମା, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା କହିଲେ ଅଭିନେତା