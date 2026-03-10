ରାୟଗଡ଼ା (ଶିବ ପ୍ରସାଦ ଦୋରା): ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁର୍ଗୀ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଢ଼ାବା ନିକଟରେ ୨ ବାଇକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏନେଇ ପୁଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ I
ମୃତକମାନେ ରାମନାଗୁଡା ବ୍ଲକ ଶୁଣ୍ଡିଧାମୁଣି ପଂଚାୟତର ଆକାଶ ମଣ୍ଡାଙ୍ଗୀ ଓ କୋଲନରା ବ୍ଲକ ବୁରୁଜୁଗୁଡା ଗାଁର ବିରିସିଙ୍ଗ ହିକକା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲାI ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି I ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩କୁ ବଢ଼ିଛିI