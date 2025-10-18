ରାୟଗଡ଼ା: ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିମିରିଗୁଡା ଅଂଚଳରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଧାନ ଜମିରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭାବେ ଧାନ କାଟି ନେବା ମାମଲାରେ ମାଓ ନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା ନିର୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁଣୁପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜର୍ଜ ଏହି ମାମଲାର ରାୟ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି।

ମାମଲାରେ ବିଚାରଣା ସମୟରେ ୨୨ ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭୀତି କରି କୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୨୭-୧୧- ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ଗୁଡ଼ାରୀ ଥାନା ଅଧୀନ ଡିମିରିଗୁଡା ଅଂଚଳର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଧାନ ଜମିରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ମାଓବାଦୀମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଭାବେ ଧାନ କାଟିନେବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ମାମଲାରେ ମାଓ ନେତା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଗୁଡ଼ାରୀ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ମାମଲାର ବିଚାରଣ କରି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଆଜି ମାଓ ନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିର୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଥିବା  ସାବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ  ଓକିଲ ବ୍ରମହାନଂଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟ: ଶିବ ପ୍ରସାଦ ଦୋରା