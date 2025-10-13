ରାୟଗଡ଼ା: ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାମନାଗୁଡ଼ା ଥାନା ପାଲୁପାଇ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ୩୨୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ୨ ବାଇକ ଆରୋହୀଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ରାମନାଗୁଡା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଁତି ମୃତଦେହକୁ ରାମନାଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ।
ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବାଇକ ନଂ ଓଡି ୧୮-ବି-୭୮୪୨ ଭାସ୍କର ରାଓ ମିଣିଆକାଙ୍କ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୁମ୍ମା ନିକଟସ୍ଥ ଟୁଲୁଗୁଡା ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥିବା ରାମନାଗୁଡା ପୁଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
