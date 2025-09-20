ଯୁଯୁମୁରା: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରୁଗୁଡ଼ିପଡା ନିକଟରେ ୫୫ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ମାଈ ହାତୀ କଲିଆପାଲି ଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲା । ପରେ ସେହି ହାତୀ ଏକ ବିଲରେ ପଶି ଧାନ ଚାଷକୁ ଭୋଗ କରିବା ସହ ଚାରିପାଖରେ ମାଡ଼ି ଦଳି ବହୁ କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଶି ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ।
କିନ୍ତୁ, ହାତୀକୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିବାରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇ ନଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି, ମାଡ଼ି ଦଳି ଚାଷବାଡ଼ିରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ପୂର୍ବରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ନାହିଁ, ଏନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।