ରାଉରକେଲା: ରାଜ୍ୟ ଉପକନିଷ୍ଠ ବାଳିକା ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରାଉରକେଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ ଫାଇନାଲ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି । ଶନିବାର ଉଭୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ରାଉରକେଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ ୫-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବାବେଳେ ଦ୍ବିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ ୪-୨ ଗୋଲରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ପରାସ୍ତକରି ଫାଇନାଲ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳାଯିବ।

Advertisment

71ab29cc-3ccf-45ba-a620-13a47ba6e6ac

ଅପରପକ୍ଷରେ ଶନିବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋଟ୍‌ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍‌ ସିଧାସଳଖ ୯-୦ ଗୋଲରେ ଗଞ୍ଜାମକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବାବେଳେ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ ହକି ଏକାଡେମୀ ୪-୦ ଗୋଲରେ ରାୟଗଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ୧୦-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ କୋରାପୁଟ, ଗାଙ୍ଗପୁର ହକି ଆସୋସିଏସନ ୮-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ୧୧-୦ ଗୋଲରେ ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼ ୭-୦ ଗୋଲରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ରାଉରକେଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ ୬-୦ ଗୋଲରେ ସମ୍ବଲପୁରଢେଙ୍କାନାଳ ୧୩-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ ଗଜପତିକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ବିଜେତା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ରବିବାର କ୍ବାର୍ଟରଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।