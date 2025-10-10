ସୁନ୍ଦରଗଡ଼/ବିଶ୍ରା (ଦେବ କୁମାର ଦେ): ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ରା ବ୍ଲକର ଜରାଇକେଳା ପଞ୍ଚାୟତ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡସ୍ଥିତ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସିଆରପିଏଫ୍ର ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଏକ କଲଭର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଘଟଣା ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ, ସିଆରପିଏଫ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଯବାନମାନେ ସରଣ୍ଡାର ଜରାଇକେଲା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମଠା ଅଞ୍ଚଳର ବାବୁଡେରା ଗାଁରେ ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସିଆରପିଏଫ ୬୦ ବାଟାଲିୟନର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କେକେ ମିଶ୍ର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମି ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅମିତ ରେଣୁ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନକ୍ସଲମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ସିଆରପିଏଫ ଅଧିକାରୀ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଯବାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଉରକେଲାସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଉଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣର ଖବର ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଏକ କଲଭର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତଥାପି, ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସାରାଣ୍ଡା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି।
sundargarh | maoists