ପିଲାଦିନରୁ ନାଚ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା। ଏଥିପାଇଁ ତ ସେ ଦେଢ଼ବର୍ଷ ବୟସରୁ ନାଚ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀରୁ ବନିଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। ଅନେକ ସଫଳତା ସାଉଁଟିବା ସହିତ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରର ନାମୀଦାମୀ ଅଭିନେତା-ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ କେତେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଆୱାର୍ଡ ଉତ୍ସବ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, କାଟ୍ରିନା କୈଫ, ବାଣୀ କପୁର, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ପ୍ରମୁଖ।
