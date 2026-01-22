ରାଉରକେଲା (ମଳୟ ରଂଜନ ସାହୁ): ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ମାଓ ନେତା ଅନଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଅନଲ ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ)ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ (ସିସିଏମ୍) ଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ତାଲିକାରେ ଥିଲେ।ଏହି ଘଟଣା ଛୋଟାନାଗ୍ରାହ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଓବାଦୀ କେବେ ଏକକାଳୀନ ନିହତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ଏହା ପୁଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଅନଲଙ୍କ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କୋବ୍ରା-୨୦୯ ବାଟାଲିଅନ୍ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ୧୬ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସରଣ୍ଡାରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା।
#ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ_୧୬_ମାଓବାଦୀ_ନିହତ— Sambad (ସମ୍ବାଦ) (@sambad_odisha) January 22, 2026
- ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ କୋବ୍ରା ବାଟାଲିୟନର ବଡ଼ ଅପରେସନ୍
- ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିବିନିମୟ
- ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୬ ମାଓବାଦୀ ନିହତ
- ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ମାଓ ନେତା ଅନଲ ନିହତ
- ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇଆଲର୍ଟ ଜାରି #Sambad… pic.twitter.com/FZVXUf7CNj
ଏହି ଅପରେସନ ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆଉ କୌଣସି ବଡ଼ ମାଓବାଦୀ ନାହାନ୍ତି। ହତ୍ୟା ଏବଂ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଗିରିଡିହ ଜିଲ୍ଲା, ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପିରତାଣ୍ଡର ଝରାବାଲେ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଟୋଟୋ ମାରାଣ୍ଡି ଓରଫ ତରୁ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ପୁଅ ଅନଲ ଓରଫ ଟୁଫାନ, ଓରଫ ପତିରାମ ମାରାଣ୍ଡି, ଓରଫ ରମେଶ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସରଣ୍ଡା ଏବଂ ଗିରିଡିହ ଜଙ୍ଗଲରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା, ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିବା ଏବଂ ଡକାୟତି ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ପାଇଁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।ଅନଲ କେବଳ ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ ନଥିଲେ ବରଂ ଅନେକ ଥର ପୁଲିସ ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ୍ ଅପରେସନରୁ ଖସିଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଣନୀତି ଏବଂ ଚତୁରତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।
ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଅପେକ୍ଷା
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୬ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଆସିଛି। ଅନଲଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନକୁ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଅନଲ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜଣେ ସବୁଠାରୁ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେଟୱାର୍କରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅନେକ ମାଓବାଦୀ ଏବେ ବି ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରେସନ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ନିହତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରେସନ। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ୧.୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ବହନ କରୁଥିବା ମାଓବାଦୀ ପଲିଟବ୍ୟୁରୋ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୋଷଙ୍କୁ ସେରାଇକେଲା-ଖରସାୱାନରେ ଧରାଯାଇଥିଲା। ୨.୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ବହନ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମାଓବାଦୀ ସୁଧାକର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ପଳାଇ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ଅପ୍ରେଲ ୩ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରୟାଗ ମାଞ୍ଝି ଓରଫ ବିବେକ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ବହନ କରି ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ମାଓବାଦୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅନୁଜ ଓରଫ ସହଦେବ ସୋରେନ ଓରଫ ପ୍ରବେଶ ଓରଫ ଅମଲେଶ ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହଜାରିବାଗରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ୫.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅନଲ ଓରଫ ପତିରାମ ମାଞ୍ଝି ଆଜି ସରଣ୍ଡାରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଛି।