ବାରିପଦା: କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆସିଥିଲା ବାଘୁଣୀ ‘ଯମୁନା’। ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ତାକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା । ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବାଘୁଣୀକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଅଣାଯାଇଛି । ବାଘୁଣୀର ବୟସ ୨ ବର୍ଷ ୫ ମାସ। ଏବେ ଶିମିଳିପାଳ ପରିବେଶରେ ସହିତ ନିଜକୁ ଖାପଖୁଆଇଛି ‘ଯମୁନା’।

A long journey of 900kms but it hardly took anytime for ‘Jamuna’ , the tigress brought from TATR to find its foot.

For enhancing the genetic diversity of the Simlipal Tigers, it is anticipated to play a key role. It’s doing fine in its soft enclosure. pic.twitter.com/6SpRWmSA8F