ସରଳ କୁମାର ଦାସ
‘କଫ ଔଷଧ ନାଁରେ ବିଷ ପିଆଇ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇଛି’, ଏହା ଥିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ାରେ ନିଜ ୪ ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଚିର ଦିନ ଲାଗି ହରାଇଥିବା ଜଣେ ମା’ର କରୁଣ ବିଳାପ। ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର ଓ କାଶ ଛାଡୁ ନ ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କଫ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ଔଷଧ ହିଁ ବିଷାକ୍ତ ଥିଲା। ତେଣୁ ବୃକ୍କ ଅଚଳ ହୋଇ ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଶିଶୁଟିର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ନୁହେଁ, ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ମାସରେ ‘କୋଲ୍ଡରିଫ’ ନାମକ କଫ ଔଷଧ ସେବନ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ୨୪ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ଏବଂ ଏଭଳି ବିମର୍ଷକର ଘଟଣା ପରେ ଆମ ଦେଶର ଔଷଧର ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଫ ଔଷଧ ସେବନରୁ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାର ଏହା ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ। ୨୦୧୯ ମସିହାରେ କଫ ଔଷଧ ସେବନ କରି ଜମ୍ମୁର ୧୨ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୨ ମସିହା ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଆଫ୍ରିକାର ଗାମ୍ୱିୟାରେ ଭାରତୀୟ କଂପାନି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଫ୍ ସିରପ୍ ସେବନ କରି ୭୦ ଜଣ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଡାଇ-ଇଥାଇଲ ଗ୍ଲାଇକୋଲ (ଡିଇଜି) ଓ ଇଥାଇଲ ଗ୍ଲାଇକୋଲ (ଇଜି) ଥିବା କଥା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସୂଚାଇ ଥିଲେ। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ‘ସେଣ୍ଟର ଫର ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନସନ’ ପ୍ରଦତ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଗାମ୍ୱୟାର ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ଅସାବଧାନତାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାମ୍ୱୟାର ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରମାନେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନି ଠାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି ସେଠାକାର ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନି ‘ମେରିଅନ ବାଇଓଟେକ’ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଫ୍ ସିରପ୍ ସେବନ କରି ୨୦୨୨ ଓ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ୬୮ ଜଣ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ମାମଲାର ବିଚାର କରି ସେଠାକାର ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ୨୩ ଜଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ସହ ପ୍ରତି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ୮୦ ହଜାର ଡଲାର ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ୨୦ ବର୍ଷର ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତରେ ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ।
କଫ୍ ସିରପ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଡାଇ-ଇଥାଇଲ ଗ୍ଲାଇକୋଲ ଓ ଇଥାଇଲ ଗ୍ଲାଇକୋଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ନିମ୍ନ ମାନର ଡିଇଜି ଓ ଇଜି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମାନବ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରାଣଘାତକ ହୋଇଥାଏ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ କଫ୍ ସିରପର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୬ କୋଟି ଡଲାର ଥିଲା, ଯାହା ୨୦୩୫ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ତିନି ଗୁଣ ବଢ଼ି ୭୪ କୋଟି ଡଲାର ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ କଫ୍ ସିରପ୍ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ ତା’ର ଚାହିଦା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କମ୍ପାନି ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଧରଣର ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ନିୟମମାନ ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ, ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଏଭଳି ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ‘କୋଲ୍ଡରିଫ’ କଫ୍ ସିରପ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା ୩୬୪ଟି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାମିଲନାଡୁର ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ, ନିମ୍ନ ମାନର ଜଳ ଓ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର, କୀଟପତଙ୍ଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ, ଅତି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦକୁ ରଖାଯିବା, ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନ କରିବା ଭଳି ଅନେକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଔଷଧ ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କେବଳ ‘ଶ୍ରେସାନ ଫାର୍ମାସିଉଟିକାଲସ’ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଏହି ଭଳି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଗି ଅହିତକର। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କାଶ ହେବାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଅନୁଯାୟୀ କେତେକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ୱନ କଲେ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କଫ୍ ସିରପ୍ ସେବନ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ି ନ ଥାଏ। ଜଣା ପଡ଼ିଛି ଯେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନେ ଅପମିଶ୍ରିତ କଫ୍ ସିରପ୍ ସେବନ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଓ ବାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା’ ପରେ ପରିସ୍ରାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। କାରଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇଟି ଯାକ ବୃକ୍କ ବା କିଡ୍ନି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କାଶ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନ ଲୋଡ଼ି ଅନେକେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ୍ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ସର୍ବଥା ବର୍ଜନୀୟ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ କଫ୍ ସିରପ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ୍ ଦେବା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତଦନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ୍ ଦିଆଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ୨ରୁ ୫ ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ୱନ କରି ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଓ ଅଳ୍ପ ଅବଧି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇପାରେ।
କେବଳ କଫ୍ ସିରପ୍ ନୁହେଁ, ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା ଅନେକ ନକଲି ବା ନିମ୍ନମାନର ଔଷଧ ବଜାରରେ ସୁଲଭ୍ୟ। ଏ ସବୁର ପ୍ରଚଳନକୁ ରୋକିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ତେବେ ଦୁର୍ବଳ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଏଭଳି ନକଲି ଓ ନିମ୍ନମାନର ଔଷଧର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିପାରୁ ନାହିଁ। ନୂଆ ଔଷଧର ନିରୀକ୍ଷଣ, ଆମଦାନି, ଜାତୀୟ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ‘କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧ ମାନକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଗଠନ’ (ସିଡିଏସସିଓ) ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଡ୍ରଗ, ଆଣ୍ଡ କସମେଟିକ୍ସ ଆଇନ, ୧୯୪୦ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକାଂଶ ଔଷଧର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିକ୍ରି ଓ ବିତରଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ, ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିକ୍ରି ଉପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କର। ଔଷଧ ନିଯନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଦ୍ୱୈତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚିତ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହା ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକ ମାନବ ସମ୍ୱଳ, ଉଚ୍ଚ ମାନର ଉପକରଣ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ସଂଗୃହୀତ ନମୁନାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଔଷଧର ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଅଧୀନରେ ଏକ ପ୍ରାଶାସନିକ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଔଷଧର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷାଗାର ରହିଛି। ପ୍ରାଶାସାନିକ ଶାଖାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ୯୭ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬୬ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୬ ଜଣଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗତ ଜୁନ ମାସ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଭାଗରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ହୋଇ ପାରୁ ନ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ନକଲି ଔଷଧର ବ୍ୟାପକ କାରବାରର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥାଏ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ହାଟମାନଙ୍କରେ ଏହି ଧରଣର ଔଷଧ ବିକ୍ରି ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଭିଜନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ୨୦% ଔଷଧ ନକଲି ବା ନିମ୍ନ ମାନର। କେବଳ ଗତ ୩ ବର୍ଷ (୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୫) ମଧ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ୧୦୩ଟି ନକଲି ଔଷଧ ବିକ୍ରି ଘଟଣା ଧରା ପଡ଼ିଛି। ନକଲି ଔଷଧ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ତାହା କିଣନ୍ତି ଓ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିପଦ ବରଣ କରନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ନକଲି ଔଷଧ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର କେତେକ ଘଟଣା ଧରାପଡ଼ିଲାଣି। ତେଣୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ନ ହେଲେ ନକଲି ଔଷଧର ବଜାର ତା’ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିବ। ଏବେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଡ୍ରଗ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବ। ଏଥି ସହିତ ନକଲି ଔଷଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।
ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅଧୀନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଥିବା ‘ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ଗବେଷଣା ପରୀକ୍ଷାଗାର’ (ଏସଡିଟିଆରଏଲ)ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ୪୩ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୧୬ ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ୨୭ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାଗାର ସହାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫଳାଫଳ ଜଣାଇବା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଏଥି ସହିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଉନ୍ନତ ଉପକରଣର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଭାରତ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିମ୍ନ ମାନର କଫ୍ ସିରପ୍କୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ‘କୋଲ୍ଡରିଫ’ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଦୁଇଟି କମ୍ପାନିର କଫ୍ ସିରପ୍ ମଧ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରିତ ବୋଲି ଭାରତର ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ଜଣାଯିବା ପରେ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏହି ତିନିଟି କଫ୍ ସିରପ୍ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଔଷଧ କିଣିଲାବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ୱନ କରିବାକୁ ସବୁ ଦେଶର ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରକମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତର ଛବିକୁ ମଳିନ କରୁନାହିଁ କି?
ଅନେକ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଦେଶଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ ଔଷଧ ରପ୍ତାନିକାରି ଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଭାରତରେ ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାରଦର୍ଶୀ କରାଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରି। ତା’ ନ ହେଲେ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଆସ୍ଥା ତ ହରାଇବ, ନିଜ ଦେଶରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଔଷଧ ରୂପୀ ମୃତ୍ୟୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
(ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ବ)
