ମୁମ୍ବାଇ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ କମେଡିଆନ୍ ମୁନାୱର ଫାରୁକିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରି ୨ଗିରଫ। ଆଜି ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜୈତପୁର-କାଳିନ୍ଦି କୁଞ୍ଜ ରୋଡରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ, ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଲ୍ ରୋହିତ ଗୋଦରା-ଗୋଲଡି ବ୍ରାର-ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଚରଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଦୁଇ ଜଣ ସୁଟରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଦୁହେଁ ମୁନାୱାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କରିସାରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଗିରଫ ଅପରାଧୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ (ପାନିପତ, ହରିୟାଣା) ଏବଂ ସାହିଲ (ଭିୱାନି, ହରିୟାଣା)। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆହତ ଅପରାଧୀ ରାହୁଲ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ଯମୁନାନଗରରେ ଏକ ଟ୍ରିପଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଥିଲା ଏବଂ ପରିଚୟ ଅଭାବରୁ ଫେରାର୍ ଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ରୋହିତ ଗୋଦରା, ଗୋଲ୍ଡୀ ବ୍ରାର ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଚରଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ।
ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ଆହତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ, ମୁନାୱର ଫାରୁକି ଏହି ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଳିଚାଳକଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଣ୍ଡ କରିଥିଲା।
Munawar Faruqui