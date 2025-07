ମୁମ୍ବାଇ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ତଥା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଯିଏକି ମାତ୍ର ୨୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣୀ ଅଟନ୍ତି । ଦିନକୁ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ହେଉଛି ୨.୫ ଲକ୍ଷ । ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣାଶୁଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ତଥା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କ୍ରିଏଟର ଅପୂର୍ବା ମୁଖାର୍ଜୀ । ସେ ''ରିବେଲ କିଡ୍'' ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ ।

ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ରୋଜଗାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଇଆଇଟିର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି, ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଆମେ କେତେ ପାଠପଢ଼ି ଚାକିରୀ କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକେ ଅତି ସହଜରେ ଏତେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ।

Studied 14 hrs a day to crack India’s toughest engineering exam, gave up home, friends, cousins, sleep, and dreams -got into IIT, then fought for 4+2 years with CGPA nightmares, lab viva trauma, and placement tension.

Today? Not even 100 people know me. 🤡



