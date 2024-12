ମୁମ୍ବାଇ: ଅଭିନେତା ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ପୁଷ୍ପା ୨: ଦି ରୁଲ" ରିଲିଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାଶ କରିଲା ଭଳି ଖବର ଆସିଛି ।

‘ପୁଷ୍ପା ୨: ଦି ରୁଲ’ ଫିଲ୍ମ ୨୦୨୪ ଡିସେମ୍ବର ୫ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଫିଲ୍ମ ଥ୍ରୀଡି ସଂସ୍କରଣର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

#BreakingNews... 'PUSHPA 2' *3D VERSION* NOT RELEASING THIS WEEK... The *3D version* of #Pushpa2 will not release this Thursday [5 Dec 2024]... The *2D version* will arrive as scheduled on 5 Dec 2024.



Additionally, there will be *no midnight shows* for the #Hindi version of… pic.twitter.com/AJn5T2LRtT