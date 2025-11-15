ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୫୬ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (ଆଇଏଫଏଫଆଇ) ୪ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଆର ପାଣାଜୀରେ ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏଲ୍. ମୁରୁଗନ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ଶନିବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି।
ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମହୋତ୍ସବର ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ, ଆଇନକ୍ସ ପାଣାଜୀ, ଆଇନକ୍ସ ପୋରଭୋରିମ୍, ମାକ୍ୱିନେଜ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ପାଣାଜୀ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଭବନ ମଡଗାଓଁ, ମ୍ୟାଜିକ୍ ମୁଭିଜ୍ ପୋଣ୍ଡା, ଅଶୋକା ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ସ ପାଣାଜୀରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ, ମହୋତ୍ସବର ଉଦଘାଟନ ଅବସରରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ପରେଡ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ପରେଡ୍ ୨୦ ନଭେମ୍ବର ଅପରାହ୍ଣ ସାଢ଼େ ୩ଟାରେ ଗୋଆର ମନୋରଞ୍ଜନ ସୋସାଇଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କଳା ଏକାଡେମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ମାଗଣା ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାବ୍ୟତୀତ, ମିରାମାର ବିଚ୍, ରବିନ୍ଦ୍ର ଭବନ ମଡଗାଓଁରେ ଥିବା ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭାଗାଟୋର୍ ବେଳାଭୂମିରେ ମୁକ୍ତାକାଶ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାୱନ୍ତ କହିଛନ୍ତି।
ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଦର୍ଶନ: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏଲ୍. ମୁରୁଗନ କହିଛନ୍ତି, ୨୦ ନଭେମ୍ବରରୁ ୨୮ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୫୬ତମ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (ଆଇଏଫଏଫଆଇ)ରେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଏହା ମହୋତ୍ସବର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସିନେମାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବ।
୩,୪୦୦ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆବେଦନ
ଡକ୍ଟର ମୁରୁଗନ କହିଛନ୍ତି, ଆଇଏଫଏଫଆଇ-୨୦୨୫ରେ ୧୨୭ ଦେଶରୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ୩,୪୦୦ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆବେଦନ ଆସିଛି। ଏହା ଏସିଆର ପ୍ରମୁଖ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ରୂପେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ୮୪ଟି ଦେଶରୁ ୨୭୦ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ୨୬ଟି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରିମିୟର, ୪୮ଟି ଏସିଆ ପ୍ରିମିୟର ଏବଂ ୯୯ଟି ଭାରତୀୟ ପ୍ରିମିୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେବଳ ମହୋତ୍ସବର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ସିନେମାରେ ଭାରତର ଉଦୀୟମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ନବୋନ୍ମେଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ନବୋନ୍ମେଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁରୁଗନ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସିନେମା ଏଆଇ ହାକାଥନ୍ ଏବଂ ଥିଏଟରରେ ସୁଗମ୍ୟତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସିନେମାକୁ ଅଧିକ ସମାବେଶୀ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇଏଫଏଫଆଇ ପୁରୁଣା ଜିଏମସି ବିଲଡିଂ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ପରେଡ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଠାରେ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଲୋକନୀତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପରେଡରେ ୩୪ଟି ଫ୍ଲୋଟ୍ ରହିବ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୨ଟି ଗୋଆ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।