ମୁମ୍ବାଇ: ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆମିର ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମର ପୁଣି ରିଲିଜ୍ ହେବା ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମିରଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ସିନେମା ହଲକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆମିର ଏବଂ ଉର୍ମିଲା ମାତୋଣ୍ଡକର ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ପୁଣିଥରେ ସିନେମା ହଲକୁ ଆସିବ।
ନଭେମ୍ବର ୨୮ରେ ରଙ୍ଗିଲା ଫିଲ୍ମ ପୁଣି ଥରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ
ଏହି ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ରଙ୍ଗିଲା। ୩୦ ବର୍ଷ ତଳର ୧୯୯୫ ମସିହାର ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା ନଭେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଏକ ନୂତନ ୪-କେ ଏଚଡି(4K HD) ଫର୍ମାଟରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆଶା ରହିଛି।
ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ରି-ରିଲିଜ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମିଡିଆର ଅଲ୍ଟ୍ରା ରିୱାଇଣ୍ଡ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ବାରା କରାଯାଉଛି। ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ କ୍ଲାସିକ୍ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଥିଏଟରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ରି-ରିଲିଜ୍ ସଂସ୍କରଣଟି ଭିଜୁଆଲ୍ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଡିଜାଇନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଆଧୁନିକ ସିନେମା ପରଦାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରେମ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମିଡିଆ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ଅଲ୍ଟ୍ରା ମିଡିଆର ସିଇଓ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ରଙ୍ଗିଲାକୁ ବଲିଉଡର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଯାତ୍ରା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସ୍ୱପ୍ନ, ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମର କାହାଣୀ କହେ, ଯାହା ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଆମିର ଖାନ, ଉର୍ମିଳା ମାତୋଣ୍ଡକର ଏବଂ ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ୍ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଫିଲ୍ମରେ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସତେଜ ଅଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
