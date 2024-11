ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ‌ା ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟକ୍' ଆଜି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ପୁଅ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ଏବେ ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପୁଅକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ମେଗାଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟକ୍' ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବେ | ଆଜି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପରେ ବିଗ୍ ବି ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।

magical is the IN word .. my love blessings and more ..

मेरे बेटे, बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे ; जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे !!

Abhishek मेरे बेटे ;; मेरे उत्तराधिकारी ;; ❤️ https://t.co/ZvvPiFbxWz