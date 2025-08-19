ମୁମ୍ବାଇ: ପରଲୋକରେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫିଲ୍ମ ୩ ଇଡିୟଟ୍ସର ପ୍ରଫେସର ଅଚ୍ୟୁତ୍ ପୋତଦାର୍। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୯୧ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୦୯ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଫିଲ୍ମ ୩ ଇଡିୟଟ୍ସ। ଆମୀର ଖାନ୍, ଆର୍ ମାଧବନ, ବମନ ଈରାନୀ ଓ ଶର୍ମନ ଯୋଶୀଙ୍କ ଭଳି କଳାକାର ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ କଠୋର ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅଚ୍ୟୁତ ପୋତଦାର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଲୋକେ ମନେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ଅଭିନେତା ଥାନେର ଜୁପିଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଥାନେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ମରାଠୀ ସିନେ ଜଗତ ସହିତ ଟିଭି ଏବଂ ବଲିଉଡରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି।
ସିନେମାରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ, ଅଚ୍ୟୁତ ପୋତଦାର ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କମ୍ପାନିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ୧୯୮୦ଦଶକରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରେ କାମ କରିଥିଲେ।
ପୋତଦାର ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ମରାଠୀ ସିନେମାରେ ୧୨୫ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆକ୍ରୋଶ, ଆଲବର୍ଟ ପିଣ୍ଟୋ କୋ ଗୁସା କ୍ୟୁ ଆତା ହେ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ, ତେଜାବ, ପରିନ୍ଦା, ରାଜୁ ବନ୍ ଗୟା ଜେଣ୍ଟିଲମ୍ୟାନ୍, ଦିଲୱାଲେ, ରଙ୍ଗିଲା, ବାସ୍ତବ, ହମ୍ ସାଥ ସାଥ ହେଁ, ପରୀଣିତା, ଲଗେ ରହୋ ମୁନ୍ନା ଭାଇ, ଦବଙ୍ଗ-୨ ଭଳି ସଫଳ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।
ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଥିଲେ ବି ରାଜକୁମାର ହିରାନୀଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ୩ ଇଡିୟଟ୍ସରେ ଜଣେ କଠୋର କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରଫେସର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ସେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ସଂଳାପ 'କେହନା କ୍ୟା ଚାହତେ ହୋ' ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ, ଯାହା ଏବେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ମିମ୍ସରେ ବହୁତ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି।