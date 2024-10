ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରେ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି।

ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ବାହାରୁ୍‌ଥିବା ସମୟରେ ଘ‌ରେ ଥିବା ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିଯିବାରୁ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆନ୍ଧେରିର କ୍ରେଟି କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ‌ଗୋଡ଼ର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇ ଗୁଳି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତିନିଦିନ ଧରି ଆଇସିୟୁରେ ରହିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା।

ଏହି ସମୟରେ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଳାକାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁନୀତା ‌ଘରେ ‌ନଥି‌ଲେ। ସେ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆଇସିୟୁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଛୁଟି କରି ଦିଆଯାଇଛି।

#WATCH | Mumbai: Actor and Shiv Sena leader Govinda discharged from CritiCare Asia in Mumbai. He was admitted here after he was accidentally shot in the leg by his own revolver. pic.twitter.com/XU1Tidt7hu

ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନୀତା ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ କଥା ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ, ‘ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦା ତ ଏବେ ଛିଡ଼‌ା ହୋଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଇଲଚେୟାରରେ ବସି ଗାଡ଼ିଯାଏଁ ଆସିବ‌ା ବେଳେ କିଛି ସମୟ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ପାଇଁ କଥା କରାଇଦେବି।’

ଗୋବିନ୍ଦା ହୁଇଲଚେୟାରରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନୀତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବାରର ବାକିସଦସ୍ୟ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

#WATCH| Mumbai: Dr Ramesh Agarwal of Criticare Asia Hospital, says, "He (Govinda) has been asked to rest for 3-4 weeks now, his exercises, physiotherapy are continuing. He is fine. We are discharging him. He will rest at home..."



Actor and Shiv Sena leader Govinda was admitted… pic.twitter.com/eUDNuZJ5eH