ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଚ୍ଚନ ପରିବାରର ବୋହୂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ଏବେ ଏକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଇନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡିଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ମୁହଁର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ତାଙ୍କ ନାମ, ଫଟୋ ଏବଂ ସ୍ୱରକୁ ସୂଚନା ବିନା ପ୍ରଚାର କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମଗ୍ରୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ସେ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି , ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯିବ। ଲୋକମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଏଆଇ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଫଟୋ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଆଇ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ କଫି, ମଗ୍, ଟି-ସାର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମର୍ଫ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।
ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରବୀଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ଆନନ୍ଦ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ମାମଲା ଦାଏର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ନାମ, ସ୍ୱର ଏବଂ ଭିଡିଓର ପ୍ରଚାର କରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ମର୍ଫ କରାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ନାମରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରାଯିବା ସହିତ ଫଟୋର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ ଏବଂ ଅନିଲ କପୁରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି। ଏବେ କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି।