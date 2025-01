ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଆକ୍ସନ୍ ହିରୋ ଅଜିତ କୁମାର ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କାର୍ ରେସିଂ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ରେସିଂ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସନ୍ତି। ଏବେ ରେସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଅଜିତ୍ ଦୁବାଇରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୨୪ଏଚ୍(ଘଣ୍ଟା) ରେସିଂ-୨୦୨୫ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଅଜିତ୍ କୁମାରଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

#AjithKumar's car crashes in Dubai at 12:45 PM today during a practice session for the 24H Dubai 2025 endurance race that is scheduled on the 11th and 12th of January. The actor sustained no injuries. pic.twitter.com/YVkTN8qab2