ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜବତ ହେଲା ବଲିଉଡର ଖିଲାଡି କୁମାର ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଜମ୍ମୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଆଇନଗତ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ତାଙ୍କ କାରରେ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ କଳା କାଚ ଥିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଜମ୍ମୁରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଏକ ଏସୟୁଭିରେ ଜମ୍ମୁ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବାର ଥିଲା। ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ କାର୍ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଡୋଗରା ଚୌକରେ କାରକୁ ଅଟକାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ।
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଜମ୍ମୁ ସହରର ଏସଏସପି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଫାରୁକ କୈସର କହିଛନ୍ତି, "ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଆମର ନିୟମିତ ନାକାବନ୍ଦୀ ସମୟରେ, କାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ କଳା କାଚ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଗାଡିଟିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।"
ଦେଶରେ ଗାଡିରେ କଳା କାଚ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ଗାଡିର ଆଗ ଏବଂ ପଛ କାଚର ଦୃଶ୍ୟମାନତା ସର୍ବନିମ୍ନ ୭୦% ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଶ୍ୱ କାଚ ପାଇଁ, ଏହି ନିୟମ ୫୦% ରହିଛି।