ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ପୁଷ୍ପା ୨’ ର କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଶଂସକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ସିନେମାକୁ ନେଇ କିଛି ନିରାଶ ଖବର ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।

ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଫିଲ୍ମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ସମୟରେ ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନ ପହଞ୍ଚିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ଦଳାଚକଟାରେ ହେତୁ ରେବତୀ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ୯ବର୍ଷର ପୁଅ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛି।

During the film Pushpa 2: The Rule show at Gaiety Galaxy Theatre in Bandra, a substance was sprayed, causing people to cough and experience difficulty breathing