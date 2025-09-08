ମୁମ୍ବାଇ: ଟିଭି ଅଭିନେତା ଅଲି ଗୋନିଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଟ୍ରୋଲ୍‌ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଳନ ସମୟରେ ପ୍ରେମିକା ଜସ୍ମିନ୍ ଭାସିନ୍ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ନିଆ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗଣପତି ବାପ୍ପା ମୋରିଆ କହୁଥିଲେ ସେ ଏହା କହି ନଥିଲେ, ଯାହା କାରଣରୁ ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଲି ଗୋନି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ ନିଜର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ।

ଫିଲ୍ମିଗ୍ୟାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅଲି ଗୋନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଳନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ମୋ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବି ମଧ୍ୟ ନଥିଲି ଯେ ଏହା ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଗଣପତି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ମୁଁ କୌଣସି ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଅଲି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ଧର୍ମ ପୂଜାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ। ଆମେ ପୂଜା କରୁନାହୁଁ। ହେଲେ ଆମର ସମାନ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି - ଆମେ ନମାଜ ପଢ଼ୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରୁ। କୋରାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ମୁଁ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରେ।