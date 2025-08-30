ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୋଜପୁରୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ଏବଂ ଗାୟକ ପବନ ସିଂହ ପ୍ରାୟତଃ ବିବାଦରେ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଗାୟିକା ଅଞ୍ଜଳି ରାଘବଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ଅଜବ ଢଙ୍ଗରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅଣ୍ଟାକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ପବନଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି।
इस व्यक्ति का नाम पवन सिंह है जिसको देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद में जाना है।लेकिन इस कृत्य से???— Shivam Pandey 🇮🇳❤️ (@ShivamPandey__7) August 28, 2025
ये लड़की कितनी असहज महसूस कर रही है फिर भी मंच पर एक झापड़ नहीं मार रही पता है क्यों??क्योंकि काम नहीं मिलेगा और वहीं से ऐसे समाज के बलात्कारियों का मन बढ़ता है।भोजपुरी इंडस्ट्री… pic.twitter.com/TfoYoJwJDR
ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏକ ପ୍ରମୋସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟର, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ 'ସୈୟା ସେବା କରେ'ର ପ୍ରମୋସନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବିବାଦ ହୋଇଛି। କିଛି ଲୋକ ପବନ ସିଂହଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବା ବେଳେ, କିଛି ଲୋକ ଅଞ୍ଜଳି ରାଘବଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ଅଞ୍ଜଳି ରାଘବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରତି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଭୋଜପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।