ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅନ୍ନ କପୁର ନିଜର ବୟାନକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବୟାନ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି | ନିକଟରେ ଅନ୍ନ କପୁର, ବଲିଉଡ-ହଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି କିଛି ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଫିଲ୍ମ ‘୭ଖୁନ୍ ମାଫ୍’ରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ନୁ କପୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଜଣେ ହିରୋ ନୁହଁନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ନୁ କପୁରଙ୍କ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଅନ୍ନୁ କପୁର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏଏନଆଇର ପୋଡକାଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଦେଶଭକ୍ତି କେବଳ ଏକ ଅତର ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ବିବାହକୁ ଯିବାବେଳେ ଲଗାଇ ଚାଲିଯିବେ। ଦେଶପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଧମନୀରେ ୨୪ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । ମୋ ପତ୍ନୀ ଆମେରିକୀୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଆମେରିକାର ନାଗରିକତ୍ୱ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ନାହିଁ। ମୁଁ ମରିଯିବି କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ପାସପୋର୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ''

